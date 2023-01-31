"Уже одобрено и запланировано строительство нового специального здания для музея в Магасе. Конечно, это неправильно, что такое важное сооружение находится в приспособленных помещениях. Нам есть что показать, презентовать — это то богатство, которое оставили нам наши предки", — цитирует Калиматова пресс-служба главы и правительства республики.

Руководитель субъекта отметил, что вопрос о строительства купного объекта культуры был поднят еще в 2015 году, вновь обозначен в 2020-м, на данный момент он перенесен на 2025 год, уже разработан проект, пройдена экспертиза и определено место в столице Ингушетии.

По данным пресс-службы, ингушский государственный музей краеведения имени Т.Х. Мальсагова 50 лет функционирует в 100-летней постройке. В прошлом году количество посетителей достигло 29 тыс. человек, а в допандемийное время — 32 тыс. При строительстве нового комплекса в столице и расширении экспозиции ожидаемое число гостей возрастет в 2-3 раза.