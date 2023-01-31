"С привокзальной площади складывается первое впечатление о городе у приезжающих на железнодорожном транспорте. Поэтому важно, чтобы эта территория имела ухоженный вид. В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" новый облик в текущем году обретет привокзальная площадь в городе Ступино", — говорится в сообщении.

На прилегающей территории будут созданы зоны отдыха со скамьями, урнами и малыми архитектурными формами. Также замостят пешеходные зоны тротуарной плиткой, на проезжей части частично заменят дорожное покрытие, реорганизуют автомобильное движение, установят уличные светильники, обустроят места для парковки автомобилей.

В пресс-службе администрации "Интерфаксу" уточнили, что начать работы планируется весной, завершить — осенью текущего года.