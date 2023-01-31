Подрядчиком выступает победившая в конкурсе компания Eikos statyba, с которой подписан контракт на сумму 50,2 млн евро (включая НДС).

В результате реализации проекта общая площадь терминалов аэропорта увеличится на треть, а пропускная способность — более чем в 2 раза, до 2,4 тыс. пассажиров в час.

"Вильнюсский аэропорт перерос собственный рубеж, новый терминал, которого мы все ждем, позволит нам удвоить пропускную способность. Но важно не только увеличить пропускную способность, но и качество услуг", — сказал на церемонии начала строительства министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.

"Аэропорт, имея новый терминал, сможет реорганизовать всю инфраструктуру, особенно после прокладки скоростной европейской железной дороги Rail Baltica до аэропорта", — цитирует министра пресс-служба компании-оператора.

Как отметил глава Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас, проект терминала "в корне меняет стратегию развития и исправляет ошибки, допущенные ранее при расширении аэропорта".

Lietuvos oro uostai ранее сообщала, что три литовских международных аэропорта — в Вильнюсе, Каунасе и Паланге — в прошлом году обслужили 5,35 млн пассажиров, что в 2,2 раза больше по сравнению с 2021 годом. В 2022 году восстановлено более 80% пассажиропотока, зафиксированного до пандемии в 2019 году (6,5 млн человек).