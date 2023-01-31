"Как и ранее, подход комплексный: в приоритете дороги рядом со школами, больницами, жилыми комплексами. В экономическом секторе — туристические маршруты, дорожная инфраструктура промышленных зон", — написал Коков в своем телеграм-канале.

По его словам, особое внимание планируется уделить муниципалитетам. Только в столице Кабардино-Балкарии в этом году начнется ремонт сразу девяти объектов.

Вместе с тем в КБР до конца года более 75 км автотрасс оборудуют современными линиями освещения.

Кроме того, около социальных учреждений обустроят 42 пешеходных перехода с импульсной индикацией.

Как сообщалось, в 2023 году на развитие дорожной сети в Кабардино-Балкарии будет направлено более 4,1 млрд рублей. Работы пройдут в рамках дорожного нацпроекта и федеральных программ.