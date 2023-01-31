Он пояснил, что необходимость разработки ГОСТа была связана с тем, что формат "все включено" становится все более востребованным, и потребители хотят в России получать такой же уровень услуг, к которому они привыкли за рубежом.

"В связи с ростом спроса на рынке начали появляться не только качественные отели "все включено", но и недобросовестные предприниматели, которые паразитируют на этом термине и предлагают продукт, не соответствующий представлениям потребителя о подобном формате услуг. Таких случаев было все больше, и мы этот вопрос обсуждали с администрацией Краснодарского края, Минтуризма Крыма. Потому что мы понимаем, что подобные отели с недобросовестным отношением к потребителям, в первую очередь, создаются на Черноморском побережье. Решение мы нашли в том, чтобы зафиксировать этот стандарт, чтобы потребитель смог лучше ориентироваться в предложенных вариантах", — сказал глава РСТ на пресс-конференции, посвященной появлению государственного стандарта оказания услуг "все включено" и "ультра все включено" в отелях.

Как отметил Уманский, в подготовке стандарта участвовал РСТ, в нем отражен опыт и российских отелей, и мировой опыт. На его основе формировались минимальные требования, которые гарантируют качество услуг этого формата. Как подчеркнул глава РСТ, в России отели "все включено" работают уже более 10 лет и наиболее популярны у семей с детьми, которым такой формат позволяет заранее планировать расходы на отдыхе.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов добавил, что в мире нет единого стандарта "все включено".

"Не существует понятия международного стандарта "все включено", и у каждой страны свои правила. Турция будет отличаться от Испании, Египта, Греции, Кубы. Периодически возникает вопрос, будет ли российский стандарт соответствовать международному, но его нет. Создается основа, на которой будут развиваться отечественные курорты", — подчеркнул он.

По словам эксперта, all inclusive начал получать распространение в российских отелях с началом пандемии.

"Появился массовый спрос, который привел к повышению цены в тех качественных отелях, которые были на рынке. И некоторые проекты менее качественные тоже начали повышать цену, не понимая, как работает эта экономическая модель. Это привело к большому количеству недовольных граждан, которые в этих отелях останавливаются. В основной массе рынок добросовестный, но были исключения. Чтобы их не было, каждый предприниматель должен понимать, что должно быть в формате "все включено" по стандарту — инфраструктура, сервис, количество точек питания, ассортимент блюд", — пояснил Прасов.

Он добавил, что ГОСТ позволит инвесторам в гостиничные проекты определять, подходит ли им такой формат предоставления услуг. По словам эксперта, он оптимален для отелей с числом номеров от 150 и хорошей инфраструктурой.

Начальник управления стандартизации Росстандарта Ирина Киреева пояснила, что для отельеров стандарт будет добровольным, но в законе о стандартизации существует положение, в соответствии с которым, если заявитель заявляет о соответствии всем требованиям ГОСТа, для него он становится обязательным. По ее словам, сейчас стандарт проходит процедуру издания, после окончания которой будет размещен на сайте Росстандарта.

Как сообщалось, Росстандарт в январе утвердил национальный стандарт предоставления услуг отелей, работающих по системе "все включено" или "ультра все включено". Положения стандарта распространяются на оказание сопутствующих услуг в средствах размещения и дополняют нормативные документы о классификации гостиниц. Он вступает в действие 30 июня 2023 года.