Авиакомпания "Аэрофлот" получит 5 млрд руб., "Победа" — 4,1 млрд руб., "Россия" — 2,5 млрд руб.

В целом в рамках отбора, который проводила Росавиация, между всеми российскими авиакомпаниями распределялось 25,3 млрд руб.

Самую большую сумму — 5,6 млрд руб. — получит S7 (ее дочерняя компания "Глобус" — еще 117 млн руб.). Почти 2,7 млрд руб. будет выделено "Уральским авиалиниям", 1,5 млрд руб. — Utair, примерно по 1 млрд руб. — Nordwind и Smartavia.

Заявки двух компаний — "ИрАэро" и "Руслайна" — Росавиация отклонила. Первая запрашивала у ведомства 260 млн руб., вторая — 86 млн руб.

Как сообщалось, заявки на получение господдержки подавали 35 перевозчиков, вместе они запросили более 56 млрд руб. — то есть более чем в 2 раза больше выделенных средств. В частности, группа "Аэрофлот" запрашивала 25,9 млрд руб.

Соглашения на получение средств должны быть заключены с Росавиацией до 11 февраля. Средства за перевозки за ноябрь и декабрь прошлого года, по данным ведомства, начнут перечисляться авиакомпаниям в конце февраля. Далее выплаты будут осуществляться помесячно, согласно фактическим выполненным рейсам. В результате предоставления денег перевозчики должны обеспечить общий пассажирооборот в размере не менее 22,2 млрд пассажиро-километров.

В прошлом году для покрытия расходов в апреле-октябре авиаперевозчики получили 100 млрд руб. Такая поддержка была оказана впервые на фоне санкционных ограничений, введенных после начала специальной военной операции на Украине.