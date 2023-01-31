"В Калининградской области еще с 2017 года действует практика частичной компенсации затрат на кинопроизводство (рибейты). За пять лет работы системы рибейтов кинопроизводителям было выплачено почти 243 млн рублей. Однако в 2023 году в этой практике появится важное новшество. Теперь не только деятели киноиндустрии могут вернуть себе 20%, а то и до 40% от затрат, но и клипмейкеры. Эта возможность закреплена в постановлении, которое доступно на сайте правительства области. Сумма рибейтов на этот год составит 25 млн рублей", — сказал Ермак.

Министр отметил, что 25 млн рублей для компенсаций кинопроизводителям зарезервированы в начале съемочного сезона 2023 года. Но если заявок на рибейты в течение года будет больше указанной суммы, то, соответственно, она может быть увеличена.

По его словам, в 2022 году к участию в конкурсном отборе на получение рибейтов были допущены 4 кинокомпании с 11 проектами. Из 11 победителей конкурсного отбора 2022 года на большой экран уже вышли 9 фильмов и сериалов, а премьеры проектов "Туда и обратно" и "Нюрнберг" запланированы на ближайшее время.

На сегодня в кинокомиссию (входит состав АНО "Фестивальная дирекция" — ИФ) поступила пока что одна заявка от кинопроизводителей. Их, однозначно, будет значительно больше. Но в регионе ожидают и появление клипмейкеров, которые и ранее неоднократно работали в Калининградской области, добавил министр.

"Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приезжало больше клипмейкеров для съёмок, так как для региона это нативная реклама. Яркий, красочный, интересный музыкальный клип с высокой ротацией вызовет интерес у аудитории к локациям, где он был снят. Вторая история — это развитие креативных индустрий в регионе и, как следствие, расширение возможностей для роста творческих проектов и востребованности творческих специальностей. Мы преуспеваем в этом направлении и хотим, чтобы талантливые жители Калининградской области могли реализовать себя здесь, а не уезжали в другие города", — отметил Ермак.

В свою очередь руководитель кинокомиссии и глава АНО "Фестивальная дирекция" Ольга Акопова, добавила, что одной из задач на текущий год является организация бесплатного образовательного курса для усиления кадровых возможностей в производстве видеоконтента.

"Два года подряд совместно с СПбГИ КиТ мы обучали и выпускали в Калининграде специалистов по востребованным специальностям: гафер, второй режиссёр, локейшн-менеджер. Кроме того, мы создаём условия для получения выпускниками практических навыков: один из повышающих рибейт коэффициентов связан с прохождением практики нашими кинорезервистами непосредственно во время съёмок. Сейчас с партнёрами решаем, какая специальность будет выбрана для обучения в 2023 году. Наличие специалистов второго состава в регионе не только работает на внутренний рынок, но и позволяет снять часть затрат с производителей фильмов и клипов",- пояснила Акопова.

Как сообщалось, в 2017 году Калининградская область вошла в число пилотных регионов по созданию кинокомиссий и введению системы кинорибейтов (возмещение кинематографистам расходов, понесенных на съемки в конкретном регионе).