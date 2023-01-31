"По предварительным данным, сегодня в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина восьми пассажирам рейса, следовавшего по маршруту Новосибирск — Санкт-Петербург, было отказано в воздушной перевозке в связи заменой типа воздушного судна и отсутствием свободных мест на борту самолета", — говорится в сообщении.

Уточняется, что авиабилеты переоформлены на ближайший рейс авиакомпании.

"По данному факту Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров", — говорится в сообщении.