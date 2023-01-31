"В 2023 году мы планируем приступить ко второй очереди реализации этого проекта, уже на окончательной стадии подписания находится дополнительное соглашение. Будет начато проектирование. О конкретных технико-экономических показателях проекта говорить рано, однако сейчас уже можно сказать, что это будут новые посадочные галереи с трапами, новые зоны пребывания пассажиров, (планируется — ИФ) реконструкция отдельных перронов аэропорта и другой инфраструктуры", — пояснил Складчиков.

Как сообщалось, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-21) ООО "ВВСС" и правительство Петербурга подписали соглашение о намерениях по дальнейшему развитию аэропорта "Пулково". Соглашение, в частности, предусматривает возможность продления срока концессии (аэропорт в апреле 2010 года был передан в концессию ВВСС сроком на 30 лет — ИФ).

В рамках инвестпроекта предполагается расширение терминального комплекса с учетом будущего роста пассажиропотока, а также строительство сопутствующей инфраструктуры.

На строительство аэропортовой инфраструктуры планировалось привлечь средства в объеме более 40 млрд рублей. Также стороны договорились проработать вопрос обеспечения транспортной доступности аэропорта.

О планах инвестирования второй очереди реконструкции "Пулково" глава ВТБ Андрей Костин говорил в ходе ПМЭФ-2019. Необходимость строительства связана с тем, что действующий терминал "подходит к пределу своих возможностей", объяснял Костин. Затем в кулуарах "Транспортной недели-2021" он сообщал о возможном увеличении объема инвестиций в строительство нового терминала. "У нас первоначально планировалось 60-70 млрд рублей, наверное, будет корректировка в сторону увеличения", — заявлял он.

Объем инвестиций в первую очередь проекта составил 1,2 млрд евро. В рамках ее реализации с 2010 по 2014 годы возведены и реконструированы главное здание нового централизованного пассажирского терминала, северная посадочная галерея, пассажирский терминал Пулково-1, объекты привокзальной площади и аэродромная зона, инженерные системы обеспечения аэропорта.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Россия".