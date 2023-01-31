"Работы идут уже на трех площадках для детского отдыха. Начали восстановление долгие годы законсервированного лагеря им. Коли Мяготина. Здесь приступили к обновлению части спальных корпусов и подготовке к установке новых модульных зданий столовой, медблока и душевых", — написал глава региона в своем телеграм-канале.

В планах — создание дополнительной спортивной инфраструктуры, тренировочных полос для создания на базе лагеря ещё одной площадки военно-патриотического воспитания

Шумков добавил, что в культурно-оздоровительном комплексе "Космос" начали ремонт двух спальных корпусов. В "Лесной республике" приводят в порядок два жилых корпуса и бассейн, потом обеденный зал.

"По остальным пяти площадкам, которые заявлены в программе, также готовится начало работ", — уточнил губернатор.

Ранее пресс-служба правительства сообщала, что на модернизацию системы детских оздоровительных лагерей Курганской области в 2022-2023 годах направят 380 млн рублей. Впервые будут приведены в порядок сразу восемь детских загородных лагерей. Будет создано 620 новых мест детского отдыха и оздоровления и почти 800 мест будут кардинально улучшены.