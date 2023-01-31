"Скоро будет", — отметил он, отвечая на вопрос, когда может возобновиться массовый турпоток между странами.

Но для этого, по словам и.о. генконсула, необходимы совместные усилия обеих стран. "Я думаю, что скоро будет как раньше, очень тесные связи по туризму", — добавил Тун Ван.

Он заявил, что в этом году возможно возобновление прямого авиасообщения с Китаем, в том числе на остров Хайнань.

Как сообщалось, Китай с 8 января отменил ряд действовавших почти три года антиковидных ограничений, в том числе обязательный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы. Однако за 48 часов до прибытия иностранцам необходимо получить отрицательный результат теста на COVID-19 и предъявить его в КНР. Также китайские власти начали выдавать обычные визы и разрешения на временное проживание для иностранцев.