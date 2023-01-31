"Вопрос рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области. Всего в этом году в план вошло 15 дворов и 75 общественных территорий в 38 муниципальных образованиях", — говорится в сообщении.

По программе запланирована установка 22 детских игровых комплексов, благоустройство 11 парков, девяти скверов, двух набережных и восьми площадей, создание нового облика 21 улицы и бульвара, обустройство двух мемориалов и двух спортивно-досуговых зон.

"Следует обеспечить синхронизацию данной работы с территориальным планированием, реализацией планов градостроительного и дорожного развития. При благоустройстве необходимо сохранить историческую составляющую каждой территории, создать ее собственный культурный код", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.

В 2022 году в Тверской области по национальному проекту благоустроены 71 общественная территория и 19 дворов, добавили в пресс-службе.