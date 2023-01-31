"Ввод трех станций однозначно не меняется. В конце прошлого года проделаны большие мероприятия для возобновления работ", — сказал Федотов на пресс-конференции в "Интерфаксе".

При этом, по его словам, предполагается строительство 31 объекта метрополитена к 2030 году, включая станции метро, вторые выходы.

Также Федотов отметил, что банк ВТБ, являющийся акционером АО "Метрострой Северной столицы" (МССС), продолжает принимать участие в реализации проекта строительство метро.

"По поводу официального выхода банк не заявлял и не собирается (этого делать — ИФ). Мы достаточно плотно сотрудничаем с ними(ВТБ -ИФ) . Они достаточно сильную поддержку оказывают нам", — добавил Федотов.

АО "Метрострой Северной Столицы" была создана группой ВТБ в октябре 2021 года, 65% процентов акций компаний принадлежит правительству Санкт-Петербурга. Договорённость о совместной деятельности была достигнута в целях обеспечения бесперебойного и непрерывного строительства объектов метрополитена в Петербурге. Основным видом деятельности АО "Метрострой северной столицы" является проектирование, строительство и реконструкция объектов метрополитена в городе.

Ранее монополистом на рынке метростроения в Петербурге являлась компания "Метрострой".

Как сообщалось, в Петербурге предполагается построить 21 новую станцию метро к 2030 году включительно. В декабре 2021 года губернатор города Александр Беглов заявлял, что до конца 2024 года в Петербурге планируется открыть три станции метро: "Горный институт", "Юго-Западную" и "Путиловскую". Всего, по его словам, в стадии строительства находятся шесть станций метро, еще девять — в стадии проектирования.