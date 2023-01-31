Отмечается, что "сердцем" "Парка мельниц" станет старинная водяная мельница XVIII века, единственный работающий объект такого возраста в Центральной России. Также на территории парка появятся прототипы старинных мельниц различных видов.

Сама территория комплекса будет схематично разделена на несколько зон. Там появится ремесленная улица, на которой расположатся дом плотника, домик рыбака и кузнечное подворье, дом лаптя, подворья мясника и молочника, казачье подворье с конным кругом. Планируется запуск производства муки прямо на мельнице.

Для проведения массовых мероприятий будет обустроена ярмарочная площадь. На территории появятся гостевые домики и кемпинги с зоной барбекю и активного отдыха.

"В будущем на территории "Парка мельниц" планируется реализовать три направления туристических маршрутов: познавательный, ландшафтный и гастрономический. Ежемесячно здесь будут проходить событийные массовые мероприятия", — говорится в сообщении.

По информации администрации Пристенского района Курской области, до революции 1917 года, насчитывалось 1300 мельниц. В настоящее время сохранилась только одна — в селе Красниково. Строительство этой мельницы относят к первой половине XVIII века, она является объектом культурного наследия регионального значения. Летом 2020 года на мельнице были проведены масштабные работы по замене колеса и механизма жерновов. Для возрождения древнего производства был приглашен специалист-мельник из Пскова Сергей Ешин. После реконструкции водяная мельница была торжественно запущена.