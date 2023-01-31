"Аналитические материалы на основе космической съемки стали частью мастер-плана развития туризма и туристической инфраструктуры в регионе", — говорится в сообщении РКС.

"Совместно со специалистами ООО "Национальные канатные дороги" мы подготовили актуальные сведения о местности, где планируется строительство туркомплекса. Такая работа экономит ресурсы на предпроектной фазе, но главное — совместный проект нацелен на обеспечение безопасности размещения будущих гостей курорта", — сказал гендиректор "ТЕРРА ТЕХ" Максим Болтачев, слова которого приводятся в распространенном во вторник сообщении.

По данным холдинга, на основе полученных материалов специалисты изучили ландшафт, уклоны, водные объекты и экологические особенности местности.

"Данные ДЗЗ позволили выявить потенциально опасные места, где могут развиваться негативные экзогенные процессы, например, оползни, сели и другие явления, которые осложнят строительство или возникнут уже во время эксплуатации сооружений", — сообщили в РКС.