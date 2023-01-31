Спортсменам (как профессионалам, так и любителям) предстоит пройти по таганайским тропам "классикой".

Первыми стартуют марафонцы, им предстоит преодолеть 35 км по самым живописным местам нацпарка. Трасса, перепад высот на которой превышает 600 м, включает в себя крутой трёхкилометровый спуск. Следом стартуют участники короткой дистанции — гонки на 10 км. Последними на лыжню отправятся юные участники, им нужно будет пройти дистанцию в 700 м.

"Судьи определят лучших в шести возрастных группах, победители и призеры получат дипломы и ценные призы. Отдельно наградят самого юного и самого старшего участника марафона. При этом памятные медали вручат всем дошедшим до финиша", — отмечают организаторы.

К регистрации доступны 400 слотов, в прошлом году в гонке участвовал 291 человек.

Прототипом лыжного марафона на Таганае стали "Альптрассы", которые с 1973 года 16 лет подряд проводил "снежный барс" Сергей Соколов. Первый горный марафон на лыжах состоялся 22 февраля 1992 года, уже в следующем году он получил свое нынешнее название — "Лыжня за облака".

После 1994 года последовала долгая пауза, и очередной забег за облака состоялся только в 2000 году. С того времени любители горного марафона ежегодно собираются в Златоусте.

Марафон посвящён памяти организатора его и вдохновителя Сергея Соколова.