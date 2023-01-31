"Годовой пассажиропоток впервые в истории АО "Аэропорт Сургут" как самостоятельного юридического лица преодолел планку в 1,9 млн человек. Соответственно, результаты работы в части пассажирских перевозок оцениваем удовлетворительно", — отметила она.

Сургутский аэропорт сотрудничал с 26 авиаперевозчиками, полеты из Сургута осуществлялись по 41 направлению. Всего за 2022 год было выполнено 11,148 тыс. вылетов, обработано более 2,7 тыс. тонн груза и почты.

Лидером по числу перевезенных пассажиров стала авиакомпания Utair, ее самолеты обслужили более 1,126 млн человек (58,3% общего потока).

"Остальные распределились следующим образом: "Победа" (252 тыс. пассажиров, или 13,1%), "Аэрофлот" (243,9 тыс., 12,6%), "Россия" (97,9 тыс., 5%), S7 (72,9 тыс., 3,8%)", — уточнила Попушой.

Самыми популярными направлениями в 2022 году стали Москва, Уфа, Санкт-Петербург, Махачкала и Новосибирск.

Как сообщалось, аэропорт Сургута в 2021 году увеличил пассажиропоток на 42% по сравнению с показателем 2020 года — до 1,84 млн человек, приблизившись к историческому максимуму "доковидного" 2019 года (1,86 млн человек).

Оператором аэропорта Сургута является ОАО "Аэропорт Сургут", которое также управляет аэропортами Тазовский, Ноябрьск, Мыс Каменный (ЯНАО), Нефтеюганск, Березово, Игрим (ХМАО), Тобольский (Тюменская область) и Талакан (Якутия).