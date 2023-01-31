"Знаки "Сталинград", установлены на въездах в город по ул. Исторической, ш. Авиаторов, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Неждановой, на 3 Продольной магистрали, по ул. Н. Отрады, на также на въезде со стороны мостового комплекса через Волгу", — говорится в сообщении.

Решение о временном переименовании в Сталинград на десять дней в году принято Волгоградской городской Думой в 2013 году. Город-герой возвращает прежнее название: 2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 23 февраля — День защитника Отечества, 8 мая — День присвоения городу Волгограду почетного звания "Город-герой", 9 мая — День Победы, 22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, 23 августа — День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда, 2 сентября -день окончания Второй мировой войны, 19 ноября — День начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом, 9 декабря — День Героев Отечества.

Ранее сообщалось, что дни празднования юбилея победы в Сталинградской битве 1-2 февраля станут в Волгоградской области выходными. В Волгограде и области в честь праздника планируется провести порядка 250 основных мероприятий с участием фронтовиков, ветеранов, жителей и гостей региона. Ключевые мероприятия пройдут 2 февраля в Волгограде, где состоится военный парад и фейерверк.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на этой неделе Волгоград посетит Владимир Путин.

Сталинградская битва, продолжавшаяся с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года, ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. В сражении участвовали свыше 2,1 млн человек.