"По итогам проработки в проект плана включено 52 основных мероприятия. Это крупные событийные проекты, имеющие важное значение. Поступившие предложения включают в себя в том числе: проведение торжественных мероприятий, выпуск новых постановок, масштабные гастроли в городах России и странах СНГ, проведение выставок, презентации тематических изданий и другие", — сообщила Любимова на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 125-летие основания Московского художественного общедоступного театра, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова.

Ее словам провели в аппарате вице-премьера.

В свою очередь Голикова отметила, что предстоящий юбилейный год, с учетом того, какой вклад Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко внесли в развитие искусства, культуры, "надо провесит очень достойно".

"Каждый из нас в своей работе должен способствовать тому, чтобы то, что было заложено при создании Московского Художественного общедоступного театра, продолжалось в наших молодых людях. Чтобы молодежь активно выбирала специальности, связанные с театральным искусством, работала в театре, несла в общество благородное и важное", — сказала Голикова.

Как уточнили в аппарате вице-премьера, во всех разделах плана и МХТ им. А.П. Чехова, и МХАТ им. М. Горького имеют собственные мероприятия, оба театра запланировали ключевые события на 26 октября. Так, в МХТ им. А.П. Чехова состоится торжественное мероприятие и показ премьерного спектакля "Юбилей юбилеев". В МХАТ им. М. Горького в этот день состоится Юбилейный Гала-концерт, а 27 октября на Основной сцене запланирована премьера спектакля "Борис Годунов".

Кроме того, МХТ им. А.П. Чехова учредил Премию Московского Художественного театра, которая будет вручаться ежегодно с целью популяризации молодых деятелей театрального искусства России. Первая церемония вручения состоится уже 27 марта 2023 года, в Международный день театра.

В рамках обменных гастролей МХТ им. А.П. Чехова с Александринским театром будет дано 8 спектаклей в Санкт-Петербурге, также гастроли пройдут в 2023 году в Уфе, готовится цикл совместных мероприятий с музеем-заповедником А.П. Чехова "Мелихово". Коллектив планирует гастроли в Японии. Большой гастрольный тур МХАТ им. Горького в 2023 году охватит Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Уфу, Ульяновск, Железноводск, Ставрополь и Санкт-Петербург.

Кроме того, в этом году МХАТ им. М. Горького отметит важную дату своей истории — юбилей народной артистки СССР, президента театра Татьяны Дорониной. 12 сентября 2023 года Татьяна Васильевна отметит свой 90-летний юбилей.

Московский Художественный театр — драматический театр, основанный в 1898 году Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко. В 1987 году разделился на 2 театра, принявших официальные наименования: Московский Художественный академический театр имени М. Горького, который является правопреемником МХАТ СССР имени М. Горького (его руководителем тогда стала Доронина), и новый театр — Московский Художественный академический театр имени А. П. Чехова (МХАТ имени А. П. Чехова, позже МХТ имени А. П. Чехова), который возглавил Олег Ефремов.