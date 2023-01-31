"С полудня 31 января по 3 февраля включительно по горным территориям Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов — лавиноопасно", — говорится в сообщении.

В эти дни также лавиноопасно возле Ключевской группы вулканов, расположенной в Усть-Камчатском районе.

В центре рекомендуют руководителям организаций, ведущих работы в горах, принять повышенные меры безопасности. Туристам, спортсменам и охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

Предыдущее предупреждение о повышенной опасности схода лавин в горах Камчатки было в силе с 26 по 28 января.