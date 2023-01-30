Объем инвестиций составит порядка 107,8 млн рублей. Финансирование будет осуществляться за счет собственных средств компании.

Компания получила земельный участок во Владикавказе в аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением главы республики Сергея Меняйло.

Основная задача ботанического сада — обеспечение необходимых условий для проведения научно-исследовательской, просветительской, образовательной и культурной деятельности, экологического воспитания. Также объект интересен с точки зрения туризма и рекреации.

На данный момент проводится расчистка территории, планировка и изменение рельефа. Следующий этап — разбивка троп и дорог, высадка деревьев, хвойных и кустарниковых в отдельных зонах, многолетников.

На завершающей стадии в 2024 году запланированы установка оранжереи, фонтанов и малых архитектурных форм, сборка хозпостроек, организация парковки.

ООО "СКА Групп" образовано в 2021 году. Основной вид деятельности — предоставление экскурсионных туристических услуг. По данным ЕГРЮЛ, 100% долей владеет Алена Дзавкаева, она же является гендиректором компании.