"Церемония открытия состоится на Центральном стадионе Мурманска, посетить ее смогут все желающие. Сам праздник будет проходить больше месяца. Жителей и гостей региона ждут соревнования по зимним видам спорта, традиционный Мурманский лыжный марафон, "Гонка Героев" и много других зрелищных мероприятий", — сказал губернатор на оперативном совещании в региональном правительстве.

По данным на сайте Минспорта Мурманской области, в программу Полярной олимпиады войдут соревнования по биатлону, хоккею с мячом и шайбой, конькобежному, горнолыжному, парусному, ездовому, велосипедному спорту, соревнования по альпинизму, регби на снегу, а также по национальным видам спорта.

Состязания будут проходить в Мурманске, Полярных Зорях, Ловозере, Оленегорске, Кировске и на озере Имандра.

Ключевым событием станет 49-ый Мурманский лыжный марафон по программе Кубка лыжных марафонов России Russialoppet. Он пройдет на трассах спортивного комплекса "Долина Уюта".

Кроме того, в этот же период в Мурманской области пройдет 63-й Праздник Севера среди учащихся.

Его участники будут соревноваться в лыжных гонках и снегоступинге, хоккее с мячом и шайбой, биатлоне, натурбане, фигурном катании. Также заявлены состязания по горнолыжному спорту и сноуборду, сноукайтингу, конькобежному спорту, спортивному ориентированию, спортивному рыболовству, виндсерфингу, ездовому спорту и национальным видам спорта.

Праздник Севера зародился в 1934 году. Изначально он подразумевал соревнования среди лыжников в различных дисциплинах. Традиция проведения состязаний не была нарушена даже в годы Великой Отечественной войны. С 1971 года праздник стал международным. По инициативе писателя, одного из первых саамских учителей, создателя и первого директора музея культуры и быта малых народов Севера в селе Ловозеро Павла Юрьева программу Праздника Севера дополнила езда на оленях в кережах (национальных санях) и детские гонки на оленьих упряжках.