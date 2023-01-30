По данным на сайте Минспорта Мурманской области, в программу Полярной олимпиады войдут соревнования по биатлону, хоккею с мячом и шайбой, конькобежному, горнолыжному, парусному, ездовому, велосипедному спорту, соревнования по альпинизму, регби на снегу, а также по национальным видам спорта.
Состязания будут проходить в Мурманске, Полярных Зорях, Ловозере, Оленегорске, Кировске и на озере Имандра.
Ключевым событием станет 49-ый Мурманский лыжный марафон по программе Кубка лыжных марафонов России Russialoppet. Он пройдет на трассах спортивного комплекса "Долина Уюта".
Кроме того, в этот же период в Мурманской области пройдет 63-й Праздник Севера среди учащихся.
Его участники будут соревноваться в лыжных гонках и снегоступинге, хоккее с мячом и шайбой, биатлоне, натурбане, фигурном катании. Также заявлены состязания по горнолыжному спорту и сноуборду, сноукайтингу, конькобежному спорту, спортивному ориентированию, спортивному рыболовству, виндсерфингу, ездовому спорту и национальным видам спорта.
Праздник Севера зародился в 1934 году. Изначально он подразумевал соревнования среди лыжников в различных дисциплинах. Традиция проведения состязаний не была нарушена даже в годы Великой Отечественной войны. С 1971 года праздник стал международным. По инициативе писателя, одного из первых саамских учителей, создателя и первого директора музея культуры и быта малых народов Севера в селе Ловозеро Павла Юрьева программу Праздника Севера дополнила езда на оленях в кережах (национальных санях) и детские гонки на оленьих упряжках.