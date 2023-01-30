"Сегодня мы побили новый рекорд — праздник "Русский холодец" посетили 7 153 человека", — написал Семенов в своем телеграм-канале.

На десятом гастрономическом празднике гости смогли попробовать холодец и другие продукты из Мордовии, Пензы, Владимира, Смоленска, Тулы, Твери, Нижнего Новгорода, Рязани и подмосковных городов.

Фестиваль проводится с 2014 года на территории музея "Княжий Двор" в поселке Большие Дворы, в 2022 году он не проводился из-за ситуации с COVID-19. В 2021 году праздник посетили более 5 тыс. человек.