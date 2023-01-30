«В 2023 году ЮНЕСКО включила в предварительный список нематериального культурного наследия королевства тайский Новый год – Сонгкран. Он считается буддийским семейным праздником и отмечается 13-15 апреля», — пишет издание.

Как отмечает газета, в настоящее время в Таиланде есть еще четыре нематериальные ценности страны, ожидающие рассмотрения в ЮНЕСКО до конца этого года. Речь идет о танцевальной драме Кхон в масках, традиционном тайском массаже, танцевальной драме Нора.

Ежегодно Таиланд отбирает претендентов в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в семи категориях: исполнительное искусство, народная литература, спорт, традиции, мудрость и языки.

Также страна предлагает ЮНЕСКО включить в перечень нематериального культурного наследия тайский бокс, фестиваль духов Пхи Та Кхон, рис с карри и рис с манго по-тайски.

Члены ЮНЕСКО в начале 2000-х годов предложили разработать концепцию сохранения нематериального культурного наследия как важнейшего фактора обеспечения культурного разнообразия и гарантии устойчивого развития человечества. Конвенция об охране нематериального культурного наследия была принята 17 октября 2003 года, документ вступил в силу в 2006 году.