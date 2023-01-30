"Автовокзалы — это, безусловно, центр притяжения в каждом городе, место, куда в течение дня приезжает и уезжает много людей. Поэтому мы должны обеспечивать комфорт — чистоту и все, что связано с современным обликом. У нас 44 автовокзала, и не все они радуют глаз. Этому вопросу мы уделим сегодня на ВКС максимальное внимание", — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов в понедельник.

Пресс-служба губернатора и правительства Московской области отмечает, проверка автовокзалов показала, что автостанциям в Ногинске, Лотошине, Шаховской, Лыткарине и Зарайске требуется капремонт. Еще на 36 необходимо устранить недостатки — освещение, внутренняя отделка, фасады, вывески, кровля.

Сейчас в Подмосковье более 40 автобусных вокзалов, их средний возраст — 27 лет. Через автовокзалы проходят около 650 маршрутов, более 2,5 тыс. автобусов. Ежедневный пассажиропоток — 165 тыс. человек.