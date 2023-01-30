"Изменения были нужны для проведения ремонтных работ на железной дороге", — уточняется в сообщении.

Компания вынужденно скорректировала расписания из-за изменения графика движения поездов на участке Москва — Рязань.

"При движении в сторону Крыма изменилось время отправления поездов из Москвы. При движении из Крыма незначительно изменилось время прибытия в Москву. Также для некоторых поездов откорректировано время прохождения станции Рязань", — сообщает оператор.

В частности, поезд №27/28 из Москвы в Симферополь будет отправляться на полтора часа раньше 27-28 апреля, 2-5 мая, 10-19 мая и 22-30 мая, глубина продаж на этот поезд и другие поезда — 90 суток.

"Также открыты продажи на поезда №91/92 Москва — Севастополь, №173/174 Москва — Евпатория. Изменения в расписании для этих поездов незначительные", — добавили в "Гранд Сервис Экспресс".

Остаются закрытыми продажи билетов на поезд №165/166 Москва — Симферополь в некоторые даты и на поезда из Санкт-Петербурга в Крым и обратно.

В середине января "Гранд Сервис Экспресс" закрыла продажу билетов на несколько весенних поездов из Севастополя и Симферополя в Санкт-Петербург, Пермь и Омск и обратно из-за ремонта дороги.