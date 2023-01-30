Как сообщалось, в 2021 году авиакомпания перевезла 1,069 млн пассажиров. Таким образом, в прошлом году показатель вырос на 9%.

Пресс-служба авиакомпании уточнила, что речь идет о пассажирах, перевезенных под коммерческим управлением "Аэрофлота", а также под собственным кодом на межрегиональных и местных социально значимых маршрутах.

"Что касается механизма субсидирования. Когда мы создавали компанию, первое, о чем говорили, что большое количество маленьких региональных авиакомпаний с непонятной структурой расходов, с невозможностью поддерживать летную годность судов, невозможностью создать единую систему обучения пилотов, — эта система не может развиваться. А в рамках создания авиакомпании "Аврора" мы можем все эти вопросы решить. Поэтому мы говорили о том, что компания "Аврора" будет получать больше субсидий, она их больше и получает", — сказал Трутнев.

Ранее сообщалось, что на базе "Авроры" создается единая дальневосточная авиакомпания. В нее должны войти пять перевозчиков: "Якутия", "Камчатское авиационное предприятие" и "Чукотавиа", "Хабаровские авиалинии" (по 25% плюс одна акция этих компаний уже переданы "Авроре"), а также "Полярные авиалинии".

В 2021 году пассажиропоток единой компании превысил 2 млн человек. В 2023, согласно прогнозам, он увеличится до 2,2 млн человек, в 2024 — до 2,5 млн, в 2025 — до 2,7 млн. Потребность в субсидиях на перевозки в этот период оценивается в 78 млрд рублей, в том числе 29 млрд рублей — из федерального бюджета. В бюджете на ближайшую трехлетку для "Авроры" заложено по 5,9 млрд рублей ежегодно (всего — 17,7 млрд рублей.)