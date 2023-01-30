"Автовокзал в Ногинске ждет капитальный ремонт в 2023 году. Уже в этом году жители заметят перемены. В рамках капитального ремонта вокзал преобразится как внутри, так и снаружи. Отремонтируют фасад, зал ожидания, перроны, благоустроят прилегающую территорию", — говорится в сообщении.

В пресс-службе местной администрации "Интерфаксу" уточнили, что начать работы планируют в феврале-марте, закончить — к 1 сентября 2023 года.

Здание ногинского автовокзала было построено в 1973 году, с того времени в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. Пассажиропоток вокзала составляет до 5 млн человек в год.