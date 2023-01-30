"В 2027 году Вологодчина будет отмечать знаковое событие — 880-летие со дня образования города Вологды. К этой дате при поддержке федерального центра планируется завершить масштабные работы по реставрации туристической жемчужины города — историко-архитектурного ансамбля Вологодского кремля", — сказал он по видео-конференц-связи.

Кувшинников отметил, что научно-проектная документация по сохранению всех объектов ансамбля Вологодского кремля уже разработана и получила положительное заключение государственной экспертизы.

К комплексным научным исследованиям привлекли более 70 различных специалистов, которые предложили проектные решения по сохранению памятника и созданию на территории музея-заповедника различных функциональных зон, добавил губернатор.

По данным пресс службы главы региона, стоимость работ с учетом благоустройства территории составляет свыше 4 млрд рублей. Всего будет отреставрировано 19 объектов, входящих в ансамбль кремля.