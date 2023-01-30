"В 2022 году кубанскими полицейскими при проверке фотографов, предлагающих отдыхающим на Черноморском и Азовском побережьях сфотографироваться с дикими животными, выявлено более 60 нарушений, что почти на 30% меньше, чем в 2021 году. В результате изъято порядка 10 диких животных, среди которых еноты, обезьяны, попугаи, змея, черепаха и орел. Все они переданы в зоопарки Краснодарского края", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что больше всего нарушений было выявлено в Сочи, Анапе и Геленджике.