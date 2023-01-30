Зверь крайне редко встречается в регионе и занесен в Красную книгу Ленобласти.

"Следы его передних лап очень похожи на медвежьи, только меньшего размера. На фотографии видна характерная для этого хищника прямая следовая дорожка. Единичных особей в нашем регионе фиксируют лишь зимой и только по следам. За всю историю росомаху в Ленинградской области удалось заснять лишь однажды — зимой 2021 года", — написал Глазков.

Он добавил, что через несколько недель у росомах начнутся роды и, если обнаруженные следы оставила самка, то, возможно, она пришла в эти места рожать.