"Недавняя оперативная оценка указала на то, что COVID-19 продолжает представлять риск мирового масштаба для здоровья человека, уровень распространения вируса остается высоким", — сообщается на сайте ВОЗ.

В Секретариате выразили обеспокоенность в связи с тем, что некоторые страны перестали передавать данные по заболеваемости, смертности и количеству госпитализаций, а также подчеркнули важность передачи этих показаний вовремя, что необходимо для понимания актуального положения дел.

ВОЗ призывает поддерживать бдительность, продолжать наблюдение за здоровьем, рекомендовать подходящие для конкретной страны социальные меры предосторожности и проводить вакцинацию населения.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, за время с начала пандемии COVID-19 число летальных исходов среди инфицированных коронавирусом превысило отметку в 6,8 млн. Всего диагностировали 670 млн случаев заражения. По данным на настоящий момент, по странам мира распространено 13,2 млрд доз вакцин от COVID-19.