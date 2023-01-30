«В ФАС поступило ходатайство компании «Горные вершины» о получении предварительного согласия на приобретение курорта «Архыз». Служба в установленном порядке оценит влияние сделки на рынок присутствия АО «УК Архыз», — сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

Как сообщает АО «Кавказ. РФ», с 10 января по 14 февраля проводится подача заявок на открытый конкурс для инвесторов на покупку курорта Архыз, ее итоги будут подведены 1 марта. Конкурсные процедуры пройдут после окончания приема заявок. В марте-апреле с победителем конкурса будет заключен договор купли-продажи 100% акций АО «Управляющая компания Архыз», которое является 100%-й дочкой АО «Кавказ.РФ».

Инвестор должен будет создать не менее 30 км горнолыжных трасс, развивать две уже существующие туристические деревни Романтик и Лунная Поляна и построить третью Дукка, увеличить количество доступных туристам гостиничных мест с нынешних 2 до 8 тыс. Начальная цена контракта – 17 млрд рублей.

Строительство курорта "Архыз" в горах Карачаево-Черкессии началось в августе 2011 года. Сегодня на курорте проложено 27 км трасс, действуют восемь канатных дорог. С 2011 года общие инвестиции государства в создание курорта составили 23 млрд рублей. В 2021 году он принял 693 тыс. туристов, что на 50% больше, чем годом ранее.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Горные вершины зарегистрировано 15 декабря 2022 года, ее уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Генеральный директор – Андрей Скок, которому принадлежат также 51% уставного капитала АО "Сочи-парк".