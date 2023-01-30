Ежегодно в план работ специалисты включают объекты, обеспечивающие транспортную доступность социальной сферы, туристические, транзитные маршруты, дающие импульс новым производствам.

В частности, в Кургане в этом году будет отремонтировано более 20 объектов в центральной части и в поселках.

В северо-западной зоне области (Катайский, Далматовский, Шадринский округа) завершат долгожданный ремонт региональных трасс Шадринск — Миасское, "Иртыш" — Песчанотаволжанское — "Шадринск — Миасское" от села Песчанотаволжанское до Шадринска.

"Дороги используются как транзитный маршрут в обход загруженных федеральных трасс, особенно в летний период, когда жители восточных регионов устремляются в центральную и южную часть страны", — отмечается в сообщении.

Приведут в нормативное состояние и подъезды к селам Кетово, Частоозерье, городам Катайск и Петухово.

Пресс-служба добавляет, что работы также запланированы на региональной трассе от села Звериноголовское до государственной границы с Республикой Казахстан — на протяжении 13 км.

Помимо этого, в наступившем году специалисты отремонтируют 670 метров мостов на региональных дорогах, в Кургане (путепровод Чеховский, мосты через реку Тобол по ул. Кирова и Бурова-Петрова) и Шадринске (мост через р. Канаш и путепровод по ул. Щеткина).

Вместе с укладкой асфальта предусмотрено сопутствующее обустройство дорог: нанесение разметки, установка дорожных знаков, светофоров, барьерного, перильного ограждения, автопавильонов.

"Кроме того, для повышения сохранности основных региональных трасс, по которым движется тяжеловесный транспорт, будут установлены два комплекса весогабаритного контроля в дополнение к трем, уже установленным в 2022 году", — говорится в сообщении.

Старт дорожных работ будет дан в апреле.