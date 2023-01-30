"В 10:52 экипаж воздушного судна авиакомпании "Ямал", выполнявший рейс YC-21, доложил о возможном столкновении вблизи аэродрома судна со стаей птиц. При осмотре аэродрома Салехард обнаружены останки куропатки", — говорится в сообщении.

В 11:32 по местному времени самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения. На борту воздушного судна находились 58 пассажиров. "По предварительным данным, на послеполетном осмотре судна обнаружены повреждения лопаток правого двигателя. Самолет отстранен от полётов, проводится дополнительная оценка его технического состояния", — уточняется в пресс-релизе. Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения аэропортом Салехарда законодательства о безопасности полетов. АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" — основной перевозчик в ЯНАО. Согласно данным ЕГРЮЛ, полностью принадлежит департаменту имущественных отношений ЯНАО.