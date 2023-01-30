Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

Если по результатам исследования выяснится, что объект недостаточно защищен от птиц, его владелец должен в течение полугода принять меры по устранению проблемы, после чего провести повторное исследование, говорится в документе. Если он этого не сделает или же повторное исследование покажет недостаточность принятых мер, "использование объекта по обращению с отходами не допускается", в соответствии с земельным и градостроительным законодательством осуществляется снос или реконструкция объекта.

Постановление действует до 1 сентября 2029 года.

Орнитологическая защита аэропортов призвана обезопасить самолеты от столкновения с птицами, которое периодически приводит к авиационным происшествиям. Один из громких случаев произошел в августе 2019 года, когда самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из подмосковного "Жуковского" в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле неподалеку от места вылета. Причиной происшествия стало попадание птиц в оба двигателя самолета.