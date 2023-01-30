Труп плавал в воде рядом с берегом. Эксперты установили, что погибшая акула относится к виду hexanchus griseus – шестижаберных акул, обитающих в умеренных, субтропических и тропических водах всех океанов. Акула встречается в Средиземном море и Черном у берегов Турции.

О находке уведомили полицию и службу охраны природы, животное убрали с пляжа. Сейчас эксперты в университете Валенсии решают, делать ли вскрытие. По их оценкам, акула погибла незадолго до того, как был найден ее труп.

Как напоминает издание El Espanol, это не первый случай, когда на средиземноморских пляжах появляются акулы. Летом 2022 года на пляже Поньенте в Бенидорме появилась двухметровая голубая акула. Ее вернули в открытое море, но через несколько часов животное нашли мертвым.