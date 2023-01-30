Публикации о том, что в северной части города свободно гуляет пантера, появились в сети 29 декабря. К ним прилагалось видео, на котором видно, как животное свободно ходит по территории неизвестного домовладения.

Как выяснили полицейские, факт прогулки пантеры по областному центру имел место. Собственником животного является житель Тамбова, который в настоящее время живет в Москве. 29 января перед выездом в столицу мужчина решил выгулять животное на поводке. В какой-то момент поводок выпал из рук владельца, и пантера очутилась на свободе. Животное забежало через открытую калитку во двор одного из домовладений. Однако хозяин быстро поймал пантеру, погрузил ее в свой автомобиль и увез в Москву.

По окончании проводимой проверки правоохранительные органы примут соответствующее процессуальное решение.