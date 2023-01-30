«Приветствуем решение китайских властей о поэтапном снятии противоэпидемических ограничений, в том числе возобновлении туристических поездок своих граждан за границу, включая Россию. В данной связи рассчитываем на постепенное восстановление турпотока и в обратном направлении – из России в Китай», — следует из ответов ведомства на вопросы журналистов.

Как подчеркивают в МИДе, развитию двусторонних контактов будут способствовать увеличение количества авиарейсов между двумя странами и запуск пассажирского сообщения через российско-китайскую границу.

«На сегодняшний день с российской стороны препятствия для приема китайских туристов отсутствуют. Граждане КНР могут въезжать на территорию Российской Федерации на основании виз, которые выдаются консульскими учреждениями в соответствии с действующим российским законодательством», — говорится в заявлении дипломатического ведомства.

В МИД РФ также напоминают, что упрощенный порядок въезда для отдельных категорий граждан установлен российско-китайским межправительственным соглашением 2013 года об облегчении поездок граждан. Возможность безвизовых поездок предусмотрена двусторонним соглашением с КНР 2000 года. о безвизовых групповых туристических поездках, а также соглашениями с САР Гонконг и САР Макао от 2009 и 2012 годов о взаимной отмене визовых требований.

С 6 февраля возобновляется выездной групповой туризм из Китая в некоторые страны, в число которых входит Россия. Посол Китая в РФ заявил 20 января, что страна готова выдавать россиянам туристические визы, но пока неясно, когда будет перезапущено соглашение между правительством РФ и правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года, действие которого было приостановлено в 2021 году из-за пандемии. Агентство по туризму Приморского края ранее сообщило, что на 8 февраля запланировано заседание Межведомственной комиссии, в рамках которого будет утверждена действующая процедура реализации соглашения. Российские туроператоры заявили, что готовы принимать китайских туристов, но массовый турпоток, скорее всего, не возобновится раньше лета.

В допандемийном 2019 году в России побывало 1,9 млн туристов из Китая, в том числе 1,2 млн организованных, в составе безвизовых туристических групп.