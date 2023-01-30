"В феврале изменится расписание пригородных поездов Казанского, Курского, Рижского, Белорусского, Савеловского направлений МЖД, МЦД-1, МЦД-2 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево в связи с модернизацией инфраструктуры", — говорится в сообщении.

На Савеловском направлении модернизация объектов энергообеспечения будет проводиться в будни с 1 по 28 февраля, вследствие чего изменится расписание поездов Савеловского и Белорусского направления, а также МЦД-1 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево, сообщает пресс-служба МЖД.

"На Савеловском направлении в будние дни с 1 по 28 февраля на станции Лобня (1:30 — 5:00), на участках Москва-Бутырская — Бескудниково (с 00:20 до 05:20) и Каналстрой — Вербилки (10:50 — 14:50) железнодорожники проведут модернизацию объектов энергообеспечения. Это отразится на расписании Савеловского, Белорусского направлений, МЦД-1 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево", — говорится в сообщении.

Модернизация инфраструктуры также будет проводиться на Курском и Казанском направлениях в феврале, уточняется в сообщении МЖД.

"На Курском и Казанском направлениях пройдут аналогичные работы на участках Красный Строитель — Подольск 1-3 и 7-14 февраля (00:30 — 5:40), Раменское — Бронницы в ночные часы 1-28 февраля (кроме 22, 23, 26 и 27 февраля) и Рыбное — Дивово 1-3 и 6-10 февраля (6:00-8:40)", — говорится в сообщении.

Изменения в расписании пригородных поездов можно узнать в приложении "РЖД Пассажирам", на вокзалах и остановочных пунктах.