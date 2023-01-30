"Мужчина и женщина отправились в однодневный поход — вышли из Красной Поляны и поднялись по одному из склонов Ачишхо к Хмелевским озерам. Ближе к концу маршрута на тропе уже лежал снег, а туристы оказались не подготовлены к таким условиям, промокли и замерзли, к тому же наступили сумерки и спускаться в темноте было опасно", — отмечается в сообщении.

Туристы позвонили в МЧС и попросили помощи.

"На помощь выехали спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС — на автомобиле повышенной проходимости они добрались до Хмелевских озер, где и обнаружили мужчину и женщину. Туристы были одеты в легкую одежду и неподходящую обувь, к тому же не рассчитали время на обратный путь", — подчеркивает пресс-служба.

Оба пострадавших — жители Сочи, медицинская помощь им не потребовалась.