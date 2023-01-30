На данный момент возобновил работу 21 ресторан из 24, представленных в Казахстане.

"Рестораны в Актобе и Атырау откроются на этой неделе. Открытие последнего предприятия быстрого обслуживания в Астане запланировано на 1 июня, сейчас 6 из 7 ресторанов функционируют в столице", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания в скором времени предоставит полную информацию об обновленном меню и новом названии. Пока рестораны работают без названия.

Сообщалось, что американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's Corp. после 6 лет работы на казахстанском рынке уходит из страны. О прекращении сотрудничества с американским брендом Food Solutions KZ (управляла сетью ресторанов McDonald's в Казахстане) объявила в начале января. Такое решение McDonald's, по данным Bloomberg, приняла в связи с тем, что не может найти в Казахстане замену российскому мясу, ранее закупавшемуся для ее ресторанов в этой стране. Американская компания запретила казахстанскому франчайзи закупать мясо у российских поставщиков, отмечали источники Bloomberg. Сеть объединяла 24 заведения в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде.

Как сообщал гендиректор ТОО "Food Solutions KZ" Асет Машанов, сеть ресторанов McDonald's в Казахстане в связи с уходом американского бренда с казахстанского рынка продолжит работу под локальным брендом. При этом переговоры с российской сетью "Вкусно — и точка", пришедшей на смену McDonald's в РФ, о работе под ее брендом не ведутся. "Вкусно и точка"- это российская сеть, у нас она не может так называться (...). Что это будет российская сеть — мы этот вопрос не рассматриваем", — говорил Машанов.

По его словам, компания вела работу над новым названием сети ресторанов.

Комментируя вопрос о работе на казахстанском рынке, владелец сети "Вкусно — и точка" Александр Говор ранее отмечал, что работа в этой стране для компании невозможна из-за договоренностей с McDonald's. "Что касается Казахстана и где находится McDonald's. При подписании документов, которые я подписывал с головной корпорацией, я не имею права там находиться с новым брендом", — пояснил он.

Свою работу казахстанские рестораны McDonald's приостановили еще в ноябре 2022 года из-за проблем с поставками. Кроме того, ситуацию осложняла и судьба владельца франшизы McDonald's в Казахстане — Кайрата Боранбаева. Боранбаев был арестован в марте 2022 года по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.