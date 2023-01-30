Ожидается, что в течение дня порывы местами будут достигать 18 метров в секунду.

Кроме того, в пресс-службе городской администрации предупредили о гололедице и мокром снеге.

"В связи с этим в Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду. Особую осторожность необходимо соблюдать автомобилистам в связи с повышенным риском ДТП, а также пешеходам", — говорится в сообщении.

В ГУ МЧС со своей стороны рекомендовали обходить стороной рекламные щиты, линии электропередачи, потенциально опасные конструкции, не парковать автомобили под деревьями, закрыть дома окна.

По данным Северо-Западного УГМС, температура воздуха в понедельник в Петербурге составит плюс 1 градус. Главный синоптик города Александр Колесов сообщил о начале влияния циклона, центр которого выходит с Ботнического залива на территорию Финляндии и будет смещаться к востоку через Карелию и Белое море.

"Влияние циклона на Санкт-Петербург продлится в течение двух дней, поэтому осадки в виде мокрого снега сегодня днем с дождем ожидаются в течение всего периода, но уже временами", — написал он в телеграм-канале.