Постановление опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом допускается строительство в центральной экологической зоне Байкала "объектов инфраструктуры воздушного транспорта аэропорта "Горячинск"", которые в соответствии с Воздушным кодексом РФ не относятся к особо опасным или технически сложным.

Соответствующие изменения внесены в Перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (постановление правительства РФ 2399 от 31.12.2020).

Взлетно-посадочная полоса возле села Горячинск в Бурятии не действует уже более 20 лет. Как и основанный в 1810 году грязевой курорт "Горячинск", она находится в километре от береговой линии озера Байкал. Строительство аэропорта в числе нескольких других региональных ВПП было предусмотрено федеральным бюджетом на 2013 год в рамках целевой программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", однако было отложено.