В 2022 году, когда российская авиаотрасль столкнулась с ограничениями из-за западных санкций, группа "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию") перевезла 40,7 млн человек — это на 14% меньше, чем годом ранее. В 2023 году, по словам Александровского, группа рассчитывает перевезти до 43,5 млн пассажиров, что предполагает рост год к году почти на 7%. К 2030 году, как ожидается, пассажиропоток группы достигнет 65 млн человек.

"Аэрофлот" планирует ежегодный прирост пассажиропотока в более высоких темпах, чем среднеотраслевые значения", — отметил Александровский.

Совокупный пассажиропоток российских и зарубежных авиакомпаний на рынке РФ в прошлом году, по оценке "Аэрофлота", составил 108 млн человек. Ожидается, что к 2030 году показатель достигнет 128 млн пассажиров при ежегодном приросте перевозок на 2,2%.

Доля группы на российском рынке к 2030 году, таким образом, увеличится с текущих 40% до 50%, спрогнозировал Александровский. Рост, по его словам, ожидается за счет увеличения самолетного парка группы, открытия новых региональных баз и выхода на новые зарубежные направления.

Предыдущая стратегия развития "Аэрофлота" была принята в 2020 году. К 2028 году группа рассчитывала довести свой пассажиропоток до 130 млн человек — против 60,7 млн в 2019 году. Предполагалось, что половину этого объема обеспечит низкобюджетная "Победа".

"Теперь не одна "Победа", а вся группа "Аэрофлот" становится драйвером развития всей российской гражданской авиации", — заявил Александровский.

Региональный фокус

Как и предыдущая стратегия "Аэрофлота", новая предполагает расширение присутствия группы в регионах РФ. Планируется развивать три кластера с базовыми аэропортами: на юге страны (для связи с другими регионами и трансфера на Ближний Восток), Дальнем Востоке (в том числе для трансфера в Азию), в Поволжье и на Урале (для перевозок внутри региона и трансфера юг — Урал/Сибирь).

"Сейчас по сути сформированы базы в Сочи, Красноярске и на Дальнем Востоке — Владивостоке и Хабаровске. В повестке у нас вопрос по выбору региональной базы в кластере Поволжье и Урал. К 2025-2026 году, думаю, мы будем готовы с выбором и начнем оперирование", — сообщил Александровский. Среди рассматриваемых аэропортов, по его словам, — Казань, Уфа, Екатеринбург.

"Также рассматриваем еще одну точку в южном кластере. Один из вариантов — Минеральные Воды", — добавил он.

Общий предполагаемый объем пассажиропотока группы через региональные базы к 2030 году может достигнуть 7 млн человек — без учета рейсов в Москву и Санкт-Петербург.

Самолетный парк

Парк группы к концу 2030 года, согласно стратегии, будет насчитывать порядка 500 самолетов (сейчас — 349). При этом 70% из них, по словам Александровского, составят лайнеры отечественного производства, включая 339 машин, по которым заключено рамочное соглашение с "Объединенной авиастроительной корпорацией" (ОАК).

"У нас пока только рамочный контракт, но мы работаем над твердыми. Первые два самолета — SSJ-NEW — по графику планируются к поставке в декабре 2023 года. Очевидно, в ближайшее время мы выйдем на твердый контракт", — сказал Александровский.

Первый импортозамещенный МС-21 "Аэрофлот" рассчитывает получить в IV квартале 2024 года. Отечественные самолеты из первых поставок, по словам Александровского, будут распределены между "Аэрофлотом" и "Россией".

Для подготовки пилотов к эксплуатации российской техники группе потребуется порядка 8 полнопилотажных тренажеров, сказал Александровский. "Сроков поставки тренажеров пока нет. Ждем. Обычно тренажер появляется после самолета, месяцев через 6-8 после поставки", — отметил он.

В соответствии с предыдущей стратегией получать и "раскатывать" новую отечественную авиатехнику должна была только "Россия", парк которой к 2028 году оценивался в 250 самолетов. "Аэрофлот" и "Победа" при этом планировали расширяться за счет иностранных Boeing и Airbus. В целом ожидалось, что парк группы к 2028 году вырастет до 590 самолетов.

Планы по "цифре"

К 2030 году "Аэрофлот" планирует полностью перейти на российское программное обеспечение, сообщил глава компании. При этом основной период импортозамещения — на 82-84% — запланирован до конца 2024 года.

В прошлом году "Аэрофлот" осуществил переход с американской системы бронирования Sabre на российскую разработку "Леонардо", напомнил Александровский. Базово система работает, но ряд клиентских сервисов по-прежнему недоступен, признал он.

"К концу I квартала уже существенно расширим перечень доступных сервисов и продолжим работу в 2023 году по реализации более 400 доработок российской системы", — заверил Александровский.

Также, по его словам, в этом году "Аэрофлот" планирует провести конкурс и запустить проект по переходу с SAP ERP на российскую систему управления предприятием. Этот проект компания надеется реализовать за два года.

Финансы

В новой стратегии заложен выход группы на положительный финансовой результат, заявил Александровский. С каким результатом "Аэрофлот" завершил прошлый год, он при этом не уточнил.

"По итогам 2022 года мы чувствуем себя абсолютно уверенно с точки зрения обслуживания своих обязательств и с точки зрения свободного денежного потока", — сказал топ-менеджер.

По итогам 2023 года долговая нагрузка группы не вырастет относительно уровня конца прошлого года, заверил он. В дополнительных действиях по финансовому оздоровлению компания в этом году не нуждается.

Рост тарифов "Аэрофлота" в 2023 году, по словам Александровского, предполагается на уровень инфляции — "дальше работает рынок, покупательская способность, спрос". В 2022 году "Аэрофлот" в среднем сохранил уровень тарифов предыдущего года, сказал он.

В соответствии со стратегией "Аэрофлот" планирует наращивать доходы от дополнительных услуг "за счет развития партнерств с передовыми сервисами", также сообщил глава компании. Задача — увеличить долю таких доходов в общей выручке группы в два раза.