Соответствующий приказ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации publication.pravo.gov.ru.

Согласно документу, показатели роста тарифов по сравнению с ранее опубликованными в проекте соответствующего приказа в конце декабря 2022 года остались неизменными.

Так, сбор за взлет-посадку воздушных судов в 2023 году увеличился в 1,7 раза с прежних 540 до 942 руб. за тонну максимальной взлетной массы (МВМ). В 2024 году этот сбор вырастет до 999 руб., в 2025 году — до 1,02 тыс. руб., в 2026 году — до 1,053 тыс. руб., в 2027 году — до 1,112 тыс. руб.

Сбор за стоянку самолета остался на уровне 5% от сбора за взлет-посадку и, таким образом, вырос с 27 до 47,1 руб. в 2023 году, до 49,95 руб. в 2024, до 51 руб. в 2025, до 52,7 руб. в 2026 и до 55,6 руб. в 2027 году.

Сбор за обеспечение авиационной безопасности на 2023 год запланирован в размере 1,206 тыс. руб. за тонну МВМ, что почти в 3,2 раза превышает прежний уровень (380 руб.). В 2024 году этот сбор увеличится до 1,253 тыс. руб., в 2025 — до 1,255 тыс. руб., в 2026 — до 1,293 тыс. руб., в 2027 году — до 1,31 тыс. руб.

Тариф за обслуживание пассажиров на внутренних воздушных линиях поднялся с 235 руб. до 515 руб. в 2023 году (в 2,2 раза). В 2024 году он составит 540 руб., в 2025 году — 587 руб., в 2026 году — 641 руб., в 2027 году — 654 руб.

С февраля прошлого года Геленджик (и еще 10 аэропортов юга и центральной части РФ) закрыт для обслуживания рейсов в связи с началом военной операции на Украине. До ограничений он принимал рейсы "Аэрофлота", "Победы", "России", S7, "ЮТэйр" и других крупных российских перевозчиков. В 2021 году пассажиропоток аэропорта превысил 1,04 млн человек, став рекордным за все время работы (с 2010 года).