При этом пассажиропоток остается на 30,7% ниже показателя допандемийного 2019 года, сообщается в пресс-релизе компании-оператора Fraport.

"2022 год был очень бурным и сложным для всей авиационной отрасли, — заявил главный исполнительный директор Fraport Штефан Шульте. — После локдаунов в начале года внезапное и резкое увеличение спроса стало тяжелым бременем для всех партнеров, наращивающих объемы операций. Из-за сложности систем во многих аэропортах, в том числе во Франкфурте, возобновление работы воздушного движения было нестабильным".

Тем не менее аэропорты группы в других странах, ориентированные на туристические перевозки, показали хорошие результаты. В том числе в Греции показатели даже превзошли допандемийный уровень, сказал глава компании.

"Если смотреть вперед, мы уверены, что в 2023 году будет дальнейший рост. Люди хотят путешествовать, и мы работаем на полную мощность, чтобы обеспечить пассажирам наилучшие впечатления от аэропортов. Тем не менее ситуация остается сложной", — отметил он.

Количество взлетов и посадок самолетов в прошлом году подскочило на 45,9% — до 382,211 тыс. Относительно уровня 2019 года показатель сократился на 25,6%.

Между тем объем грузовых перевозок и почтовых отправлений уменьшился на 13,3% относительно прошлого года и составил около 2 млн тонн. По сравнению с доковидным годом перевозки снизились на 5,6%.

В декабре услугами аэропорта воспользовались 4 млн человек, что на 46,2% выше показателя за тот же месяц годом ранее. Число взлетов и посадок выросло на 7,9% — до 30,157 тыс. Объем перевозок грузов и почты упал на 19% и составил 159,671 тыс. тонн.

Группа Fraport также обнародовала данные об аэропортах в других странах, которыми она управляет.

Так, в аэропорту имени Йоже Пучника (Любляна, Словения) группа в 2022 году обслужила 970,15 тыс. пассажиров (рост более чем вдвое относительно предыдущего года), а в двух аэропортах Бразилии (в городах Форталеза и Порту-Алегри) — 12,4 млн пассажиров (+41%).

В Лиме (Перу) пассажиропоток подскочил на 72% и составил около 18,6 млн человек.

В Греции, где Fraport управляет 14 воздушными гаванями, было зафиксировано повышение перевозок на 79% — до 31,2 млн пассажиров.

Совокупный пассажиропоток аэропортов в Варне и Бургасе (Болгария) увеличился на 59,2%, составив около 3,1 млн человек.

Аэропорт Антальи (Турция) обслужил за минувший год порядка 3,1 млн человек, что на 41,8% лучше показателя 2021 года.

Пассажиропоток петербургского "Пулково" повысился на 0,6% — до 18,14 млн человек. В последний месяц прошлого года аэропорт принял 1,345 млн пассажиров, что на 3,2% ниже показателя за тот же месяц 2021 года, но практически соответствует уровню декабря 2019 года.