"Планируем серьезно выступить в сегменте туристических перевозок. По 2023 году планируем более 3 млн пассажиров перевезти в рамках комплексного турпакета на регулярных рейсах, в том числе более 1 млн — внутри РФ", — сказал Александровский.

На внутренних линиях, по его словам, значительный объем придется на Сочи, Минеральные Воды, на международных — на Турцию, Египет, тайский Пхукет, "возможно появится Энфида" (Тунис).

Говоря о развитии международной полетной программы "Аэрофлота" в целом, Александровский анонсировал "существенное увеличение" объемов перевозок в Турцию в текущем году — как из Москвы, так и из регионов. Кроме того, из столицы запланировано увеличение частот по существующим направлениям в Китай.

"Почти по всем (китайским направлениям — ИФ) мы сейчас увеличиваемся до трех частот, потенциально рассматриваем увеличение до семи частот, но это будет зависеть от спроса. Кроме того, планируем расширение разлета в Китай из Красноярска, Иркутска, Владивостока и Хабаровска", — заявил глава "Аэрофлота".

Сейчас китайская сетка компании состоит из рейсов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Чэнду.

Общий объем пассажиропотока группы "Аэрофлот" в 2023 году, по оценке компании, составит 43,5 млн человек против 40,7 млн в 2022 году.