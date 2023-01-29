"Работа канатной дороги Комби-2 приостановлена, трассы Талгар и Левый Талгар закрыты до устранения пожара и определения полученного ущерба. Мы будем информировать о ситуации на официальных площадках", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте горнолыжного курорта.

Ранее сообщалось, что 29 января около 6 утра на горнолыжном курорте "Шымбулак" загорелся трехэтажный рестобар "Облака" на высоте 3 200 метров над уровнем моря, площадь пожара составила 800 квадратных метров. Через три часа пожарным удалось ликвидировать возгорание.