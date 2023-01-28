"Микроавтобус, перевозивший иностранных туристов, перевернулся на трассе Нийдэ-Аксарай. Помимо водителя, в нем находилось 12 туристов и гид. Микроавтобус следовал с экскурсии в подземный город Деринкую в долину Ихлара в Каппадокии", — пишет издание.

Гражданство иностранных туристов не уточняется.

Как отмечает портал, на место происшествия были отправлены полиция и скорая помощь. По словам полицейских, всем пассажирам и водителю потребовалась помощь медиков.

"Состояние четырех пострадавших в ДТП оценивается как тяжелое. Они были доставлены в больницы городов Аксарай и Нийдэ", — уточняет издание.

Полиция расследует обстоятельства ДТП.